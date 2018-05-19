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için serveti reddetti!

Portekizli, Çin'den gelen 7 milyon Euro (37 milyon TL) maaşlı teklifi, "'ta çok mutluyum. Kariyerimi burada sonlandıracağım" diyerek geri çevirdi.

Giriş Tarihi: 19.5.2018 11:08 Güncelleme Tarihi: 19.5.2018 11:15
Pepe Beşiktaş için serveti reddetti!

Siyah-Beyazlılar'ın geçen sezon İspanya La Liga ekibi Real Madrid'ten kadrosuna kattığı , 'ta bu dönem ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çekmişti. Portekizli oyuncuya sezonun son maçı öncesinde Çin Ligi ekiplerinden teklif üstüne teklif geldiği ortaya çıktı.

35 yaşındaki savunmacı için menacerler aracılığıyla iletilen son teklifin 9 milyon Euro olduğu öğrenildi. Tecrübeli stoper için de yıllık 7 milyon Euro'luk (37 milyon TL) öneri geldiği bildirildi. Konuyu yıldız isme ileten yönetimin, "Beşiktaş'ta mutluyum. Kariyerime noktayı burada koymak istiyorum" cevabını aldığı kaydedildi.

Taraftara mesajı verdi

Kara Kartal'dan senelik 5 milyon Euro kazanan deneyimli oyuncu, sosyal medyadan kendisine iletilen, 'Çin'e transfer olacak mısın?' sorusuna, 'Hayır. Beşiktaş'ta kalacağım' cevabını vermişti. Pepe, Beşiktaş formasıyla bu sezon 35 maça çıkıp 2 gol atmıştı.

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Pepe Beşiktaş için serveti reddetti!
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