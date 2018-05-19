Samet Aybaba: “Sivasspor’daki görevimin sonuna geldik

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 5-1 mağlup olan Sivasspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba karşılaşmanın ardından konuştu.

Sivasspor'la görüşüp, yola devam edemeyeceklerini anladıklarını söyleyen Samet Aybaba, "Mukavelem bitti benim Sivasspor'la. 1. Lig'de 9 hafta kala geldik, şampiyon olup buraya geldik. Ama bunlar görülmedi. Çok fazla konuşmadık. Trabzonspor'la bir görüşmem olmadı. Ama önümüzdeki hafta içinde bazı kulüplerle görüşmelerim olacaktır. Bakacağız. Nereye katkımız olacağını düşünerek hareket edeceğiz. Hep futbolun içinde kalacağız. Hiç yere yatmadık, topu dışarıda tutmadık. Son dakikalarda öyle goller yedik ki gülersiniz. Puanlarımızın hepsi hakkıyla alınan puanlardır. Arkadaşlarımdan da ricam, lütfen bunları öğretelim, yere yatan oyuncuyu cezalandıralım. Hızlandıranı da ödüllendirelim" diyerek önümüzdeki sezon Sivasspor'un başında olmayacağını açıkladı.