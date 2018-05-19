Selçuk İnan: Belki de en önemli şampiyonluk

Selçuk İnan, ligin 34. ve son haftasında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yendikleri maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu sezon önemli bir şampiyonluğa ulaştıklarını, bunu taraftarlara, camiaya ve emeği geçen herkese armağan ettiklerini söyledi.

Zor bir sezonu geride bıraktıklarını dile getiren deneyimli futbolcu, "Hak ettiğimiz bir şampiyonluktu. Takımımızın geleceği adına önemli bir şampiyonluktu. Belki de en önemlisiydi. Çok mutluyuz ve gururluyuz. Takım arkadaşlarımın hepsini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Selçuk İnan, şampiyonluklarında teknik direktör Fatih Terim'in büyük etkisinin olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Fatih hoca hepimize bir baba gibi davranıyor, bu kadar sevgi ve saygı görmesinin nedeni bu. O kadar tecrübeli ki bütün oyunculara tek tek nasıl yaklaşacağını iyi biliyor. Herkesi iyi analiz ediyor. Onun da büyük emeğiyle şampiyonluğu hak ettik, teşekkür ediyoruz."