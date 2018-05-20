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CANLI | şampiyonluğunu kutluyor

2017-18 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan , şampiyonluk kupasını bu akşam Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenecek görkemli bir törenle alacak. Şampiyonluk kutlamaları 19.05 itibariyle başladı.

Giriş Tarihi: 20.5.2018 18:24 Güncelleme Tarihi: 20.5.2018 19:40
CANLI | Galatasaray şampiyonluğunu kutluyor

'de 2017-18 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan , bu akşam Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenecek törenle şampiyonluk kupasını alacak. Türk Telekom Stadyumu'nda kutlamalar 19.05 itibariyle başladı. Kupa töreni ise 20.30'da başlayacak. Galatasaray'a şampiyonluk kupası, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst tarafından verilecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in isteğiyle Florya'daki personel de futbolcularla birlikte sahneye çıkarılıp onore edilecek. VIP koltuğu veya kombinesi olan Galatasaray taraftarları için %50 indirim yapılırken bu özel etkinlik neticesinde sarı kırmIzılı kulübün kasasına yaklaşık 500 bin TL girecek.

Gecenin en önemli sürprizlerinden biri ise Aleyna Tilki olacak. Genç şarkıcı, Galatasaray'ın 21. şampiyonluk kutlamalarında yer alacak. Sezon boyunca Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmalarda Fransız yıldız Bafetimbi Gomis'in attığı gollerden sonra "O Sen Olsan Bari" şarkısı çalınıyordu.

Tilki bu gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı, "Koca bir sezon 'Sen olsan bari'yi marş yaptınız. Bana da klibi erteleyip gelmek düşer. Akşama beraberiz" paylaşımıyla duyurdu.

CANLI GELİŞMELER

18.00 - Galatasaray takım otobüsü 18.00 itibariyle 'nden Türk Telekom Stadyumu'na doğru yola çıktı. Kupa töreni 20.30'da başlayacak ve şampiyonluk kupası kaptan Selçuk İnan'ın ellerinde havaya kalkacak.

18.35 - Galatasaray takım otobüsü Türk Telekom Stadyumu'na ulaştı.

19.05 - Türk Telekom Stadyumu'nda kutlamalar başladı.

19.33 - Gripin, şampiyonluk gösterileri kapsamında sahne alıyor.

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Galatasaray'ın şampiyonluk yolculuğu böyle geçti
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