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şampiyonluğunu stadında kutlayacak

'de şampiyon olan , yarın saat 19.05'te Stadı'nda kutlama yapacak

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2018 22:16 Güncelleme Tarihi: 20.5.2018 06:16
Galatasaray şampiyonluğunu stadında kutlayacak

'de sezonu şampiyon tamamlayan , yarın Stadı'nda kutlama yapacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kutlama organizasyonu için Türk Telekom Stadı'nda dev bir sahne kurulacak. 6 LED ekranla tribündeki taraftarlara şampiyonluk kutlamasına dair detaylar izlettirilecek. Sürpriz şarkıcılar, özel ışıklandırma sistemleri, lazer gösterileri, görsel efektler, tribünlere asılacak 21 özel bayrak ve alev makineleri, şampiyonluk kutlamasına renk katacak.

Galatasaray'ın şampiyonluk yolculuğu böyle geçti

Kutlamada kazanılan 21 şampiyonlukta emek veren teknik adamlar onore edilecek.

Yarın satışa sunulacak şampiyonluk kutlamasının biletlerinin fiyatları 30 ile 100 lira arasında değişiyor.

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Galatasaray şampiyonluğunu stadında kutlayacak
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