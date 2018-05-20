Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırdı

Spor Toto Süper Lig'de 2017-18 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, bu akşam Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenecek törenle şampiyonluk kupasını alacak. Türk Telekom Stadyumu'nda kupa töreni başladı. Galatasaray'a şampiyonluk kupası, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst tarafından verildi. Kupa Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Hakan Balta tarafından kaldırıldı..

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in isteğiyle Florya'daki personel de futbolcularla birlikte sahneye çıkarılıp onore edildi. VIP koltuğu veya kombinesi olan Galatasaray taraftarları için %50 indirim yapılırken bu özel etkinlik neticesinde sarı kırmızılı kulübün kasasına yaklaşık 500 bin TL girecek.

Gecenin en önemli sürprizlerinden biri ise Aleyna Tilki oldu. Genç şarkıcı, Galatasaray'ın 21. şampiyonluk kutlamalarında sahne aldı. Sezon boyunca Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmalarda Fransız yıldız Bafetimbi Gomis'in attığı gollerden sonra "O Sen Olsan Bari" şarkısı çalınıyordu.

Tilki bu gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı, "Koca bir sezon 'Sen olsan bari'yi marş yaptınız. Bana da klibi erteleyip gelmek düşer. Akşama beraberiz" paylaşımıyla duyurmuştu.

GELİŞMELER

18.00 - Galatasaray takım otobüsü 18.00 itibariyle Florya Metin Oktay Tesisleri'nden Türk Telekom Stadyumu'na doğru yola çıktı. Kupa töreni 20.30'da başlayacak ve şampiyonluk kupası kaptan Selçuk İnan'ın ellerinde havaya kalkacak.

18.35 - Galatasaray takım otobüsü Türk Telekom Stadyumu'na ulaştı.

19.05 - Türk Telekom Stadyumu'nda kutlamalar başladı.

19.33 - Gripin, şampiyonluk gösterileri kapsamında sahne aldı.

19.48 - Şarkıcı Berkay sahne aldı.

20.02 - Aleyna Tilki, şampiyonluk kutlamaları çerçevesinde sahne aldı.

20.45 - Galatasaray personeli anons edilerek podyuma davet edildi.

20.49 - Galatasaraylı futbolcular, şampiyonluk kupasının kaldırılacağı podyuma çağrıldı.

21.30 - Galatasaray teknik heyeti podyuma çağrılıyor.

21.43 - Galatasaraylı futbolculara şampiyonluk madalyalarını takıldı.

21.49 - Şampiyonluk kupası Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Hakan Balta'nın ellerinde havalandı.