Mustafa Cengiz: "Tüm camiaya hayırlı uğurlu olsun"

Basın mensuplarına "Soğuk bir Kayseri deplasmanından bu yana size demeç vermedim" diyen Cengiz, "O günden bugüne geçen 3.5 ayda size hiç demeç vermedim, bunun için kusura bakmayın. Şimdi finale geldik. Taraftarlara, Galatasaraylılara bu güzel İzmir akşamında bu şampiyonluğu hediye ediyor sevgili futbolcularımız, teknik direktörümüz. Kelimeleri bulmakta güçlük çekiyorum. Yüksek adrenaline bağlayın. Başından beri hak ettiğimiz adil, doğru ve dürüst bir yarış sonunda ipi göğüslediğimizi görüyorum. Tüm rakiplerimizi kutluyorum. Son ana kadar yarışı götüren 4 takımımızı da tebrik ediyorum. Tüm camiaya hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Avrupa'da da kupalar kazanırız" dedi.

"SAHNEYİ AKTÖRLERE BIRAKTIK"

Soyunma odasına gitmediğini belirten Cengiz, "Aşağı tarafa ilk defa indim başkan olarak. Kafileyle bu zamana kadar ne aynı uçak, ne aynı otelde bulundum. Sahneyi aktörlere bıraktık. Biz mutfakta elimizden geleni yaptık. Tüm cefayı teknik direktörümüz, futbolcularımız çekti. Türk futboluna ve Galatasaray'a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"GÖZTEPE TÜM DEDİKODULARI YOK ETTİ"

Kendisine seçimde oy veren ve vermeyen herkese teşekkür ettiğini söyleyen Cengiz, "Ben bir Galatasaray taraftarıyım. Bana başkan olarak şampiyonluk görmek nasip oldu. Taraftarımıza, tüm camiaya, bize oy veren ve vermeyen herkese teşekkürler. Hepsi Galatasaraylıdır, hepsine güzel İzmirimizden sevgi, saygı ve selam iletiyorum" diye konuştu.

Göztepe'ye de değinen Mustafa Cengiz, "Göztepe yüreğiyle oynadı, adına ve şanına layık bir oyun sergiledi ve tüm dedikoduları da yok etti. Göztepe'yi ve tüm İzmir halkını yürekten kutluyorum" dedi.

Kendilerinin devamlı şampiyonluklara oynayan bir camia olduklarını belirten Cengiz, "Biz devamlı şampiyonluklara oynayan bir camiayız, tüm rakiplerimiz buna oynuyor. Bu onurlu mücadele için tüm rakiplerimizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"HERHANGİ BİR MEN CEZASI YOK"

UEFA'dan herhangi bir men cezası almayacaklarının altını çizen Cengiz, "UEFA ile 4 yıllık taahhüt yaptık. Herhangi bir men cezası yok. Detaylara giremem. Ama şunu söyleyebilirim; UEFA, Türk futbolunu ve Galatasaray'ı destekliyor. Bizim önümüze bizim aşamayacağımız hiçbir engel çıkarmayacak" dedi.