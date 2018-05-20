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'da iki ayrılık

Süper Lig ekibi Evkur ’da kiralık oyuncular ve ile yeni sözleşme yapılmayacağı belirtildi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2018 14:41
Yeni Malatyaspor'da iki ayrılık

Sezon başında Trabzonspor'dan kiralanan orta saha oyuncusu ve Marsilya'dan yine kiralık olarak edilen Brezilyalı ile sözleşme yenilemeyecek olan sarı-kırmızılı kulübün, iki oyuncuyu da teşekkür ettiği bildirildi. Takımın en istikrarlı isimlerinden birisi olmasına rağmen sezon içerisinde bazı maçlarda ortaya koyduğu disiplinsiz tavırlarla dikkatleri çeken eden Aytaç Kara, ligin son maçı olan Kayserispor müsabakasının ardından sosyal medya hesabından bir ayrılık mesajı yayınladı.

Mesajında Malatyaspor camiasına teşekkür eden Aytaç, sarı-kırmızılı kulüple güzel bir sezon geçirdiğini paylaştı.

Devre arasında büyük beklentilerle Fransa'nın Marsilya takımından transfer edilen, ancak sezon içerisinde bekleneni veremeyen Matheus Doria ile de yeni sezon sözleşme yapılmayacağı bildirildi.

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Yeni Malatyaspor'da iki ayrılık
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