Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Menemen Belediyespor'da Suat Kaya ile yola devam

'da ile yola devam

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden , iki yıldır takımı çalıştıran ile gelecek sezon da yola devam etme kararı aldı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018 11:54
Menemen Belediyespor'da Suat Kaya ile yola devam

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğu son haftalarda kaçıran, Play-Off'tan da elenip 1. Lig'e yükselemeyen , teknik direktör ile yola devam etme kararı aldı. Sözleşmesi sona erecek tecrübeli çalıştırıcı ile bir araya gelen yönetim, anlaşma sağladı.

Menemen Belediyespor'da 2 sezondur görev yapan Suat Kaya, "Play-Off çeyrek finalinde karşılaştığımız Keçiörengücü karşılaşmasının ardından yönetimimizle görüştük. Yeni sezonda da takımımın başındayım. Son iki yıldır kılpayı kaçırdığımız şampiyonluğu bu kez alacağız" dedi.

Transfer çalışmalarına da başlayan İzmir ekibi Şanlıufraspor'dan orta saha Hüseyin Kala ile prensipte anlaşırken, Kerem, Cihan, Yıldıray, Ozan ve Aytaç ile yollarını ayırmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Menemen Belediyespor'da Suat Kaya ile yola devam
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN