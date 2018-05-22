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Akhisarspor'un vazgeçilmezi

Bu sezon 27 futbolcunun şans bulduğu 'da en fazla süre alan isim 2 bin 703 dakika ile oldu. 'in 2 kırmızı kart gördüğü yeşil-siyahlı ekipte ile 8'er kez sarı kartla cezalandırıldı. Karşılaşmaların ilk 45 dakikalık bölümünde 18 gol bulan Ege temsilcisi, ikinci devrelerde 26 gol üretti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2018 14:16
Akhisarspor'un vazgeçilmezi Caner Osmanpaşa

'de 6. sezonunu geride bırakan 'da bu yıl en fazla süre alan isim oldu.

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 42 puanla 11. sırada tamamlayan yeşil-siyahlı ekip, bu sezon 27 futbolcuya şans verdi. Teleset Mobilya Akhisarspor'da 14 maç yedek kulübesinde bekleyen kaleci Bora Körk ile 1 müsabakada yedek soyunan genç futbolcu Halil Yeral hiç süre almadı.

Ege temsilcisinde 31 maçta 2 bin 703 dakika sahada kalan savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa, 29 müsabakada 2 bin 610 dakika mücadele eden kaleci ile 31 müsabakada 2 bin 604 dakika süre alan defans oyuncusu , en fazla sahada kalan isimler olarak ön plana çıktı.

Denizlispor'a kiralanan Alperen Babacan, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan ve ara transfer döneminde Kayserispor'dan kiralanan en az süre alan futbolcular oldu.

SARI VE KIRMIZI KARTLAR

Toplam 70 sarı ve 8 kırmızı kart gören Teleset Mobilya Akhisarspor'da 22 futbolcu sarı kartla cezalandırıldı.

ile 'ın 8'er sarı kart gördüğü yeşil-siyahlı ekipte Mustafa Yumlu 7, Caner Osmanpaşa ile 6, ve Muğdat Çelik 5, Olcan Adın ile Serginho 4, Milan Lukac 3, ve Yevgen Seleznov 2, , Dany, Eray Ataseven, , Ioan Hora, , Daniel Larsson, Onur Ayık, Orhan Taşdelen ve ise birer kez sarı kartla cezalandırılan oyuncular oldu.

Miguel Lopes'in 2 kez kırmızı kart gördüğü Ege temsilcisinde Dany, Milan Lukac, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Paulo Henrique ve Serginho ise birer defa kırmızı kartla cezalandırıldı.

GOLLER

Toplam 44 gol atan yeşil-siyahlı ekipte en golcü isim 7 gole ulaşan Soner Aydoğdu oldu. Atılan gollerin 25'i ayakla, 10'u kafayla, 6'sı penaltı vuruşundan gelirken, yeşil-siyahlı ekip adına Galatasaray'dan Serdar Aziz ve Maicon, Trabzonspor'da ise Mustafa Akbaş kendi kalelerine gol atma şanssızlığı yaşadı.

Bu sezon 53 gol yiyen Ege temsilcisi bu gollerden 40'ını ayakla, 10'unu kafayla ve 3'ünü penaltı atışından kalesinde gördü.

Karşılaşmaların ilk 45 dakikalık bölümünde 18 gol bulan Ege temsilcisi, ikinci devrelerde 26 gol üretti. Müsabakaların ikinci yarılarında 32 gol yiyen Teleset Mobilya Akhisarspor ilk devrelerde ise 21 gole engel olmadı.

Yeşil-siyahlı ekibin attığı ve gollerin dağılımı şöyle:

SüreAtılanYenilen
1-1566
16-30310
31-4595
46-60911
61-7588
76-90913
TOPLAM4453

2017-2018 SEZONU RAPORU

Teleset Mobilya Akhisarspor'un 2017-2018 sezonu raporu şöyle:

OyuncuMaçİlk 11SüreGolSarıKırmızı
Alperen Babacan1045000
Aykut Çeviker148694020
Bia Mujangi4069000
Bilal Kısa113437010
Caner Osmanpaşa31302703060
Dany96572011
Eray Ataseven159752110
Fatih Öztürk55450010
Hasan Ali Adıgüzel2165100
Helder Barbosa1810984000
Ioan Hora132347010
Kadir Keleş139812110
Larsson27231820210
Marvin Emnes73295000
Miguel Lopes28282467052
Milan Lukac29292610031
Muğdat Çelik25121340450
Mustafa Yumlu31302604371
Olcan Adın24181584240
Onur Ayık1712937110
Orhan Taşdelen33270010
Ömer Bayram29282529181
Paulo Henrique23131181611
Serginho22191619541
Sissoko29292472180
Soner Aydoğdu29282447760
Yevgen Seleznov17161394620

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Akhisarspor'un vazgeçilmezi Caner Osmanpaşa
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