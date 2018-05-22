Beşiktaş'ın yıldızına Roma kancası

Spor Toto Süper Lig'i dördüncü sırada bitiren ve önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalabilmek için için ön eleme karşılaşmalarına çıkacak olan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği hız kazandı.
Giriş Tarihi: 22.5.2018 18:41Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 18:41
Spor Toto Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte Beşiktaş'ta yeni sezonun kadro planlaması başladı. Öte yandan Beşiktaş'ın yıldız oyuncularını kadrosuna katmak isteyen Avrupa kulüpleri siyah beyizli ekibin kapısını çalmaya başladı.