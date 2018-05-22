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'ın yıldızına Roma kancası

'i dördüncü sırada bitiren ve önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalabilmek için için ön eleme karşılaşmalarına çıkacak olan 'ta transfer hareketliliği hız kazandı.

Giriş Tarihi: 22.5.2018 18:41 Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 18:41
Beşiktaş'ın yıldızına Roma kancası

'de sezonun sona ermesiyle birlikte 'ta yeni sezonun kadro planlaması başladı. Öte yandan Beşiktaş'ın yıldız oyuncularını kadrosuna katmak isteyen Avrupa kulüpleri siyah beyizli ekibin kapısını çalmaya başladı.

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Beşiktaş'ın yıldızına Roma kancası
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