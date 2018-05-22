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'da dönemi

Milli futbolcu 'un forma giydiği 'da teknik direktörlük görevi için Arjantinli ile 2 yıllık anlaşma sağlandı

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2018 23:47 Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 23:55
Celta Vigo'da Antonio Mohamed dönemi

(La Liga) ekibi 'da teknik direktörlüğe Arjantinli getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Juan Carlos Unzue'den boşalan teknik direktörlük görevi için Antonio Mohamed ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İlk kez Avrupa'da teknik adamlık yapacak 48 yaşındaki Antonio Mohamed, ülkesinde Huracan, Colon, Independiente, Meksika'da Queretaro, Veracruz, Chiapas, Tijuana, America ve Monterrey gibi takımları çalıştırdı.

Milli futbolcu 'un da forma giydiği Celta Vigo, geçen sezon Unzue yönetiminde La Liga'da topladığı 49 puanla 13. olmuştu.

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Celta Vigo'da Antonio Mohamed dönemi
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