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: Gidişim etik olmadı

ekiplerinden ile bugün itibariyle yollarını ayıran , ayrılığın ardından ilk kez konuştu. Bazı düşünce farklılıkları sebebiyle ayrılığın gerçekleştiğini belirten Tuna, buna karşın ayrılık sürecinin etik olmadığını belirtti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2018 19:57 Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 19:59
Tamer Tuna: Gidişim etik olmadı

'de sezonu 6'ncı sırada bitiren 'de teknik direktör ile yolların ayrılması camiada şok etkisi yaratırken, genç teknik adam önemli mesajlar verdi.

Doğan Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Tuna, "Göztepe'de ayrıldığım haberleri doğrudur. 3 ay önce yönetimden gelen teklifi, takımı düşündüğüm ve prensipte düşünce farklılıkları olduğu için sezon sonuna bırakmaya karar vermiştik. Kendisiyle bugün yapacağımız görüşme sonunda durumumla ilgili karar verilecekti. Ancak Sayın Başkan 'le bu görüşme yapılmamıştır. Bu anlamda etik olmadığını düşünüyorum.

Şahsım ve kariyerim adına öncelikle bu başarıda emeği geçen takım arkadaşlarıma ve Göztepe taraftarına teşekkür ediyor, onlara hakkımı helal ediyorum. Onların kariyerimin çok önemli adımında çok değerli katkıları oldu. Kendi adıma haklı başarıdan dolayı mutluyum ve gururluyum. Vicdanım çok rahat. Beklenti ve hedeflerimizin üstünde bir başarı elde ederek yoluma devam ediyorum. Şu ana kadar hiçbir kulüp ve kulüp başkanı ile Göztepe ile yolları ayırmadan bir görüşme yapmadım. Bundan sonra gelecekle ilgili kararımı gelişme oldukça paylaşacağım. Hoşçakal Göztepe" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Göztepe, Tamer Tuna ile yollarını ayırdı

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Tamer Tuna: Gidişim etik olmadı
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