Ümraniyespor'dan Bayram Bektaş açıklaması

Ümraniyespor Sportif Direktörü Ergün Keleş, Bayram Bektaş'ın Ümraniyespor ile olan sözleşmesinin sona erdiğini ve transfer söylentilerinin kendileri açısından bağlayıcı bir tarafının bulunmadığını söyledi.

Sezon başında Ümraniyespor'un başına geçen ve çizdiği başarılı grafikle Spor Toto 1. Lig'i dördüncü sırada bitiren Bayram Bektaş, Süper Lig yolcusu. Hedefleri arasında Süper Lig'de bir takım çalıştırmak olduğunu her fırsatta dile getiren Bektaş'ın Göztepe ile anlaştığı konuşuluyor.

Ümraniyespor cephesinden de tecrübeli çalıştırıcı ile ilgili bir açıklama geldi. İHA muhabirine transfer söylentileri ile ilgili açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Sportif Direktörü Ergün Keleş, "Benim bir bilgim yok. Hocanın bizimle olan sözleşmesi sona erdi. O yüzden bizim açımızdan bir bağlayıcılığı da yok" ifadelerini kullandı.