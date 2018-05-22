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'dan açıklaması

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden 'da sportif direktör Ergün Keleş, ile prensip anlaşmasına varan teknik direktör hakkında açıklamada bulundu. Geride kalan sezonu Ümraniyespor Teknik Direktörü olarak geçiren Bayram Bektaş ile olan sözleşmelerinin sona erdiğini belirten Keleş, Göztepe ile Bektaş arasındaki anlaşmanın kendileri açısından bir bağlayıcılığının olmadığını belirtti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2018 23:40 Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 23:41
Ümraniyespor'dan Bayram Bektaş açıklaması

Sportif Direktörü Ergün Keleş, 'ın Ümraniyespor ile olan sözleşmesinin sona erdiğini ve transfer söylentilerinin kendileri açısından bağlayıcı bir tarafının bulunmadığını söyledi.

Sezon başında Ümraniyespor'un başına geçen ve çizdiği başarılı grafikle Spor Toto 1. Lig'i dördüncü sırada bitiren Bayram Bektaş, Süper Lig yolcusu. Hedefleri arasında Süper Lig'de bir takım çalıştırmak olduğunu her fırsatta dile getiren Bektaş'ın ile anlaştığı konuşuluyor.
Ümraniyespor cephesinden de tecrübeli çalıştırıcı ile ilgili bir açıklama geldi. İHA muhabirine transfer söylentileri ile ilgili açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Sportif Direktörü Ergün Keleş, "Benim bir bilgim yok. Hocanın bizimle olan sözleşmesi sona erdi. O yüzden bizim açımızdan bir bağlayıcılığı da yok" ifadelerini kullandı.

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Ümraniyespor'dan Bayram Bektaş açıklaması
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