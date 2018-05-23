Ali Fatinoğlu: "Çıkmaza girmiş bir mali yapı var"

26 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Galatasaray Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu öncesi başkan adaylığını açıklayan Ali Fatinoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın mali yapısının çok ciddi boyutlarda problemli olduğunu belirten Fatinoğlu, "Borçları 31.12.2017 itibarıyla 2.5 milyar, geliri ise varlıklarına baktığınız zaman 2 milyar. Yani bütün varlıklarımızı satsak bile geriye 500 milyon borcumuz kalıyor. Galatasaray'ın bu hale gelmesinin nedeni, geçmiş yönetimlerin mali hesapları doğru düzgün yönetmemesi. Transferlerde kontrolsüz fiyatlar vermeleri ve masraf kalemlerine de hiç kimsenin el atmaması. Bu kadar mali yapıyı, gelir gider dengesini plansız yönetmelerinin sonucunda çıkmaza girmiş bir mali yapı var" ifadelerini kullandı.

"GELİRLER YÜZDE 20 AZALDI, GİDERLER YÜZDE 50 ARTTI"

Başkan adayı Fatinoğlu, Galatasaray'ın Özbek döneminde kötü yönetildiğinin altını çizerek, "2017 yılı hesabına bakarsanız giderlerimiz bir evvelki yıla göre Dursun Özbek yönetiminde yüzde 50 artarak 933 milyon TL'ye yükselmiş, gelirler ise yüzde 20 düşerek 506 milyona gelmiş. Kısaca gelirlerin yüzde 20 düştüğü, giderlerin ise yüzde 50 yükseltildiği kötü bir yönetimi, sorumlusu ve sıkıntılarını biz yaşayacağız. Döviz kurlarının yükselmelerini de hesap edersek Galatasaray'ın giderlerinin 1 milyar 500 milyon seviyelerine gelme durumu var. Gelirlerine baktığınız zaman Şampiyonlar Ligi geldi. Oradan gelecek para ki hemen gelmiyor. 300 milyonu bile bulması mümkün değil. Bir yıl önceki geliri de koyarsak 800 milyon. Demek ki çok ciddi bir mali açık var. Bu mali açığı indirmek için önce tüm giderlere el atılması lazım. Giderlere el atılması denilince herkes personel çıkartmak diyor. Personel çıkartma bu işin içerisinde çok cüzi bir rakam. Böyle düşünerek insanları ekmeğinden etmek de doğru bir şey değil. Önemli olan kişileri doğru çalıştırmak. Gelirleri doğru artıracak yaklaşık 47 tane projemiz var. Biz bu projelerle mali yapıyı düzelttikten sonra, Galatasaray'ın ana hedefi sportif başarıdır. Müzemize baktığınız zaman sadece bir tane kupamız eksik. O da Şampiyonlar Ligi kupası. Ali Fatinoğlu ekibinin 1'inci görevi; mali yapıyı toparlamak ondan sonra orta ve uzun vadede Şampiyonlar Ligi kupasını müzemize getirmektir" diye konuştu.

"YÖNETİCİ SAHA GİRİP FUTBOLCUYU OMZUNA ALIRSA, FUTBOLCU TRANSFERDE BEDELİNİ ÖDETİR"

Galatasaray'ın sportif yapısında Fatih Terim ve Ergin Ataman'ın isimlerinin tartışılamayacağını belirten Ali Fatinoğlu, "Galatasaray içerisinde sportif yapıda ismi tartışılmayacak kimler var derseniz, Fatih Terim'dir, Ergin Ataman'dır. O yüzden bu isimlerin tartışılması bile mevzu bahis değildir. Elinizde, kulübünüzde Fatih Terim gibi bir isim varsa, sportifin başında Fatih Terim durur. Fatih Terim'de yalnız şu hatayı yapmayalım. Bir kişisin ihtisas olduğu alanda, o kişini ihtisasını değerlendirelim. Fatih Terim, İmparatorumuz, ihtisası sportif futbol takımının stratejik bir şekilde nasıl çalışacağını, nasıl bir taktikle oynayacağını, bu taktiğe hangi oyuncuların uygun olduğunu bilir. Takımındaki eksikliği de kendi bildiğine göre, dünya futbol piyasasını da çok sıkı takip eden Fatih Terim, buraya nasılsa bir oyuncu ekonomik olarak bulmuştur. Herkes Ronaldo'yu, Messi'yi transfer etmek ister. Ancak bu transferleri paranız varsa yaparsınız. O zaman ayağını yorganına göre uzatacaksın. Biz de bütçemize göre Fatih Terim ile buluşarak kadromuzu yapacağız. Ama burada Fatih Terim yönetici değil. Yani takımın transferini, futbolcuların pazarlığını da tabii ki yönetim yapacak. Bu ihtisas bir alandır. Bir yönetici, bir futbolcuyla çok fazla samimiyet kurarsa, saha içine girer futbolcuyu omzuna alır, tutup kalçasına eline koyar, dönüp fotoğrafçılara, gazetecilere pozlar verip sonrasında ikili ilişkileri ile bunları gazetelerde kullanılmasını sağlarsa ondan sonra futbolcu gelip masaya oturduğunda, ben o pozda figüran değilim der, size transferde bedelini ağır bir şekilde ödetir. Galatasaray'ın bugüne kadar yaşadığı sıkıntının sebebi; futbolcularla kurulan gereksiz, yanlış, dozunu kaçırmış ilişkilerdir. Ali Fatinoğlu ekibinde böyle hatalar olmayacak" dedi.

"GALATASARAY'IN UEFA'DAN CEZA ALMASININ MEVZUUBAHİS OLMADIĞINI SÖYLEMİŞTİM"

Galatasaray'ın UEFA'dan ceza almamasını değerlendiren Fatinoğlu, "Yaklaşık 2 ay önce, Mart ayının başında Doğan Haber Ajansı'nın canlı yayını vardı. Ben o yayında Galatasaray'ın UEFA'dan ceza almasının mevzuubahis olmadığını, böyle bir konunun gündemde olmadığını daha görüşmeye gidilmeden önce söylemiştim. Orada söylediğim ikinci cümle, Galatasaray'a mali yapısıyla ilgili bazı engeller geleceğini açık büfe, serbest bir bütçe yapısıyla Galatasaray'ın borç yapısının daha da içinden çıkılmaz bir hale gelmemesi için, UEFA'nın projektörleri Galatasaray'ın bütçesi üzerine koyduğunu biliyorum. Galatasaray'ın UEFA'ya gittiğinde kendi mali yapısını anlatırken ve bütçelerken yapması gereken varlıklarını ve bilançosunu doğru bir şekilde anlatması gerekir. Fakat biz savunmalarımıza gittiğimizde aldığım bilgiye göre, biz günlük kasayız, aylık kasayı anlatır vaziyette çalışmalar yapılıyor. Bu çok yanlış. Çünkü, Galatasaray'ın varlık yapısının gücü UEFA'da çok rahat bir şekilde anlatılır ve böyle konular hiç gündeme bile gelmezdi. Bu tam doğru dürüst anlatılmamış, anlatılmayıp günlük kasa hesabından gidildiği için UEFA bizi transfer yasağıyla karşı karşıya bırakacak" açıklamasında bulundu.

"DİĞER ADAYLARDAN GELİR-GİDER İLE İLGİLİ BİR PROJE GÖRMEDİM"

Aday sayısının bir önemi olmadığını söyleyen Fatinoğlu, şöyle konuştu: "Galatasaray'da aday sayısı 4 de olabilir, 14 de olabilir. Çünkü Galatasaray'da camia ve ekip olarak güçlü bir yapı var. Galatasaray'ın yaşadığı sıkıntı ve sorunu herkes yönetimsel bir hata olarak gördüğü için bu yönetim yapısının derhal değişmesi gerektiğine inanılıyor. Bu değişimin burada nasıl olacağı konusu burada önemli. Burada 4 aday çıktık ama diğer 3 adayımızın gelirleri nasıl artıracak, giderleri nasıl indirecekleriyle ilgili herhangi bir projelerini görmedim. Biz ise 47 tane proje hazırladık. Bu 47 projeye uygun hepsi Galatasaray Genel Kurulu içinde hepsi son derece önemli mevkilerde olan ekonomik durumu da iyi olan, geçmişinde bir iş iflası olmayan, kısacası paraya ihtiyacı olmayan, ihtisas, bir kadro yaptık. Bu kadro ve projelerimizle yola çıktık. Biz herhangi kirli seçim pazarlıklarına girmedik. Listelerin verilmesinden bir gün önce medyaya çıkan ve ben yönetim listemi bilmiyorum diyen başkan adayları... Ve son gün 3-4 saat kala pazarlık yapıyorlar. Neyin pazarlığı yapıldı? Galatasaray'ın menfaatlerini, para, koltuk kavgaları, paylaşımları yapıldı. Biz ise proje hazırladık. Aday sayısının hiçbir önemi yok. Galatasaray Genel Kurulu proje yapan ekibini kuran ve Galatasaray'ı geleceğe taşıyabilecek, ekonomik olarak güçlü olan ekibi listenin içinden bulup bizi seçeceğine inanıyorum."

"PROJE HAZIRLAMAZSANIZ, TELEVİZYONA ÇIKMAKTAN KORKARSINIZ"

Adayların projelerinin bulunmadığı belirten Fatinoğlu, "Galatasaray'da divan başkanımız, GS TV'de 4 adayın çıkarak projelerini her türlü konuyla ilgili olarak ne düşündüğünü 8 tane ana maddeye ayırarak bize yaklaşık 3 hafta önce gönderdiler. Hepimiz bunu kabul ettik. Mali Genel Kurul'da bu konuyu divan başkanına hepimizi davet edip, buradaki sorulara birlikte cevap vererek genel kurulun tüm adayları rahat rahat tanıması için bu yapılan işlemin çok doğru olduğunu belirterek tebrik ettim. Bir madde daha ekleyin ve Galatasaray'ın mallarını satmayacağımıza dair hepimiz bir söz verelim, taahhütte bulunalım dedim. Salonda da buna karşılık çok ciddi bir alkış geldi. Toplantıya davet günü geldiğinde, GS TV'nin yayınını Sayın Mustafa Cengiz durdurdu. 4 kişi çıkacağımız yerde 2 başkan adayı gelmedi. 2 eski yönetici başkan gelmedi. 'Neden gelmediler' diye sorduğunuzda, bir adayın benim çıkaracağım evraklarda, bir diğer adayın ise benim hazırlamış olduğum 47 proje karşısında kendilerinin bir projesi olmadığını görünce çekindiklerini çok açık ve net bir şekilde herkes öğrendi. Galatasaray yönetimine proje hazırlamadan çıkarsanız ondan sonra televizyon programına çıkmaktan korkarsınız" ifadelerini kullandı.

"SORUNLARIN KISA VE ORTA VADEDE ÇÖZÜLECEĞİNE SÖZ VERİYORUM"

Tüm genel kurul üyelerinden gelip oy kullanmalarını rica eden Fatinoğlu, "Seçimde ne kadar çok oy kullanılırsa, katılım ne kadar çok olursa o kadar güçlü bir başkan ortaya çıkar. Tüm Galatasaray genel kurulundan, 47 projeyle hazırlıklı olan Ali Fatinoğlu ve ekibinin mor rengini tercih ederek oy vermelerini rica ediyorum. Galatasaray'ın gerçeklerine ve sorunlarına hazırız. Bu gerçekler ve sorunlar, Ali Fatinoğlu ve ekibi tarafından kısa ve orta vadede çözülebileceğine inanıyorum ve söz veriyorum" diyerek sözlerini noktaladı.