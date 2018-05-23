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'dan İran Milli Futbol Takımı kampına ziyaret

Kulübü Başkanı , BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kamp yapan İran Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2018 21:39
Fikret Orman'dan İran Milli Futbol Takımı kampına ziyaret

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, başkan Orman ile yönetim kurulu üyesi Hüseyin Mican'ın 2018 FIFA Dünya Kupası için kamp yapan İran Milli Takımı'nı ziyaret ettiği belirtildi.

Orman ve Mican'ın İran Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Mohammad Reza Saket ve İran Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz ile bir araya geldiği kaydedildi.

Ziyaretin sonunda Orman'ın Saket ve Queiroz'a isimlerinin yazılı olduğu forması ile kartal heykeli hediye ettiği ve 2018 FIFA Dünya Kupası'nda başarılar dilediği bildirildi.

Türkiye, özel maçta İran ile 28 Mayıs Pazartesi günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

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Fikret Orman'dan İran Milli Futbol Takımı kampına ziyaret
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