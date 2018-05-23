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Gilberto, 'dan ayrılıyor

Evkur ’un Brezilyalı forveti , eski kulübü Vasco da Gama ile görüşme halinde olduğunu açıkladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2018 17:56
Gilberto, Yeni Malatyaspor'dan ayrılıyor

Süper Lig temsilcisi Evkur Yeni Malatyaspor'a devre arasında olan, ancak gol bölgesinde bekleneni veremeyen Gilberto, tekrar ülkesi Brezilya'ya dönme kararı aldı.

Sarı-kırmızılı takımda fazla forma şansı bulamadığı için her fırsatta mutsuz olduğunu belirten Gilberto, yeni sezonda eski kulübü Vasco da Gama'da top koşturmak istiyor. Brezilyalı futbolcu transfer görüşmesini açıklarken, anlaşmanın yakın zamanda olacağını paylaştı.

Gilberto Olivera, devre arasında geldiği Evkur 'da toplam 304 dakika sahada kalırken, 2 gol kaydedebildi.

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Gilberto, Yeni Malatyaspor'dan ayrılıyor
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