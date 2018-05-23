“Merkez Bankası üzerine düşen görevi yaptı"

Bahçıvan, AA muhabirine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK), Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranını yüzde 13,50'den 16,50'ye yükseltmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Merkez Bankası'nın TL'nin korunmasında üzerine düşen görevi yaptığını dile getiren Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Türk lirası Türkiye'nin en değerli markası, Merkez Bankası da Türkiye'nin en itibarlı kurumu. Dün olduğu gibi bugün de bunu savunmaktayız. Bugüne kadar Merkez Bankası'nın aldığı hiçbir kararı kritik etme noktasında olmadık. Önemli olan Türkiye'de finansal istikrarın korunmasıdır. Finansal istikrarın korunması noktasında Merkez Bankamız zamanında proaktif olarak TL'nin korunması konusunda kendi kredibilitesine yakışan görevleri yapmalıdır. Bugünkü kararını da bu çerçevede değerlendiriyoruz."