Napoli'de yeni teknik direktör Carlo Ancelotti

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli'de Maurizio Sarri'den boşalan teknik direktörlük görevine Carlo Ancelotti'yi getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 58 yaşındaki İtalyan teknik adam Ancelotti ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Görev aldığı ekiplerde birçok şampiyonluk yaşayan Ancelotti, daha önce ülkesinde Reggiana, Parma, Juventus, Milan, İngiltere'de Chelsea, Fransa'da Paris Saint-Germain ve İspanya'da Real Madrid'i çalıştırmış, son olarak başında bulunduğu Almanya'nın Bayern Münih takımından Eylül 2017'de ayrılmıştı.

Serie A'da geride kalan sezonu 91 puanla tamamlayan Sarri yönetimindeki Napoli, şampiyon Juventus'un 4 puan gerisinde ikinci olmuştu.