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'de yeni teknik direktör

ekiplerinden Napol, Maurizzo Sarri'den boşalan teknik direktörlük görevine İtalyan teknik adam 'yi getirdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2018 21:32 Güncelleme Tarihi: 23.5.2018 21:44
Napoli'de yeni teknik direktör Carlo Ancelotti

(Serie A) ekibi 'de Maurizio Sarri'den boşalan teknik direktörlük görevine 'yi getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 58 yaşındaki İtalyan teknik adam Ancelotti ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Görev aldığı ekiplerde birçok şampiyonluk yaşayan Ancelotti, daha önce ülkesinde Reggiana, Parma, Juventus, Milan, İngiltere'de Chelsea, Fransa'da Paris Saint-Germain ve İspanya'da Real Madrid'i çalıştırmış, son olarak başında bulunduğu Almanya'nın Bayern Münih takımından Eylül 2017'de ayrılmıştı.

Serie A'da geride kalan sezonu 91 puanla tamamlayan Sarri yönetimindeki Napoli, şampiyon Juventus'un 4 puan gerisinde ikinci olmuştu.

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Napoli'de yeni teknik direktör Carlo Ancelotti
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