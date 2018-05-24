Beşiktaş transfer için girişimlere başladı! Taraftara son dakika müjdesi...

TALİSCA VE NEGREDO'NUN YERİNE...

Beşiktaş'ta transfer konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Burak Yılmaz, Demba Ba derken şimdi de Hollandalı golcü gündeme geldi! Trabzonspor ile yollarını ayırması beklenen Burak Yılmaz; 10 yıl sonra Beşiktaş'a geri dönecek. Sezon başında da Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ı takımında görmek istediğini belirtmiş fakat taraftar tepkisi nedeniyle bu transfer gerçekleşmemişti. Burak Yılmaz bu sezon ligde Trabzonspor formasıyla 23 gol attı. Beşiktaş'ın forvet hattındaki isimlerden Negredo 7, Larin 4, Vagner Love 3, Mustafa Pektemek ise 1 gol atabildi...