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için girişimlere başladı! Taraftara son dakika müjdesi...

yönetiminde geçtiğimiz iki sezonu şampiyon tamamlayan Beşikta; bu sene Avrupa'da başarılı olsa da ligde istediklerini bir türlü sahaya yansıtamadı ve Süper Lig'i 4. sırada tamamladı. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayacak çalışmalarını buna göre yapma kararı aldı. Alvaro Negredo ve Vagner Love konusunda gelen teklifler değerlendirilecek. Beşiktaş'ın transfer hedefindeki isim ise...

Giriş Tarihi: 24.5.2018 12:47
Beşiktaş transfer için girişimlere başladı! Taraftara son dakika müjdesi...

TALİSCA VE NEGREDO'NUN YERİNE...

'ta konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. , Demba Ba derken şimdi de Hollandalı golcü gündeme geldi! Trabzonspor ile yollarını ayırması beklenen Burak Yılmaz; 10 yıl sonra Beşiktaş'a geri dönecek. Sezon başında da , Burak Yılmaz'ı takımında görmek istediğini belirtmiş fakat taraftar tepkisi nedeniyle bu transfer gerçekleşmemişti. Burak Yılmaz bu sezon ligde Trabzonspor formasıyla 23 gol attı. Beşiktaş'ın forvet hattındaki isimlerden Negredo 7, Larin 4, Vagner Love 3, Mustafa Pektemek ise 1 gol atabildi...

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Beşiktaş transfer için girişimlere başladı! Taraftara son dakika müjdesi...
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