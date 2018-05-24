Hasan Yavuz Bakır: Hikmet Karaman bizi yanılttı

Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, eski teknik direktörleri Hikmet Karaman'ı aşacaklarına karşılık haciz işlemi başlatmasına ilişkin, "3 yılda 3 milyon 496 bin dolar para alan birisinin kalan 300 bin dolar için yasal işlem başlatmaz diye düşündük. İkinci defa TFF üzerinden gelmesi bizi yanılttı." dedi.

Bakır, Mehmet Cengiz Tesileri'nde düzenlediği basın toplantısında, Çaykur Rizepsor Kulübünün 26 Ocak'ta Hikmet Karaman'a bir mektup gönderdiğini söyledi.

Hikmet Karaman'la daha önce birkaç defa çalıştıklarını ifade eden Bakır, "Herhangi bir sorunumuz olmadı. Son 3 yıl içerisinde kulüp 3 milyon 496 bin dolar ödeme yaptı. Bu ödemeyi yapan kulüp mutlaka kalan 200 bin dolar ödemeyi de yapar. Biz sizinle bir araya gelelim. Bazı hususlar üzerinde oturup konuşalım dedik. Türk futbolun durumu ortada. Bu şartlar ortadayken bize yardımcı olun. Bazı çeklerimiz var. Bu çekleri öteleyelim diye çağrı yaptık. Burada uzun zaman görev yaptı. Her zaman Rize'yi sevdiğini ve her fırsatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevgisini vurgulayan Hikmet Karaman'ın kalkıp bizim bu mektubumuza cevap vereceğini beklerken sonrasında haciz dosyasıyla karşılaştık." diye konuştu.

Bakır, bu haciz işleminin ardından avukatlar üzerinden bir çalışma başlattıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Yaptığımız çalışmada bazı hususlar ortaya çıktı. Muhasebe kayıtlarında yaptığımız incelemelerde sözleşmede yer almayan bazı hususlar tespit edildi. Sözleşmede yer almayanlardan birisi Hikmet Karaman'ın 329 bin liralık eşi ve çocuklarının bireysel uçak ve tatil giderleri ortaya çıktı. Diğeri ise ilgili spor firmasından kulüp adına alınan ürünlerden hariç yaklaşık 86 bin liralık bir sportif malzeme ihtiyaçları yapılmış. Bir diğeri ise Hikmet Karaman'a gerek bilerek veya bilmeyerek 50 bin avro mükerrer çeyrek final primi ödenmiş. Yaklaşık 225 bin dolar fazla bir ödeme yapılmış. Çaykur Rizespor'un haklarını korumak zorundayız."

İkinci bir mektup gönderdiklerini kaydeden Bakır, şunları kaydetti:

"Hikmet Karaman'a gönderdiğimiz mektupta size fazladan ve sözleşmede yer almayan 225 bin dolar ödenmiş. Bu parayla ilgili oturup konuşalım. Bizim size borcumuz var bunu inkar etmiyoruz. Borcumuzu mutlaka ödeyeceğiz. Kulübün de size fazla ödemiş olduğu bir para var. Bu rakam üzerinde tekrar bir konuşmamız oldu. Avukatlar üzerinden Hikmet Karaman'la yapılan görüşmede 'şu an yurt dışındayım dönünce sizinle bir görüşme yapılacaktır.' diye bir cevap aldık. Biz de kulüp olarak bekliyoruz ki Hikmet Karaman yurt dışından döndükten sonra bize cevap verecek. 3 yılda Türkiye şartlarında astronomik bir rakamda ücret almış bir isim. Bu rakamı 50 milyon insan hayal edemiyor. Bizim ikinci mektubumuza cevap vermeyi beklerken Hikmet Karaman tarafından Türkiye Futbol Federasyonu üzerinden haciz işlemi geldi. 3 yılda 3 milyon 496 bin dolar para alan birisinin kalan 300 bin dolar için yasal işlem başlatmaz diye düşündük. İkinci defa TFF üzerinden gelmesi bizi yanılttı. Çaykur Rizespor asla borcunu inkar etmiyor. En kısa sürede ödemek için çaba sarf ediyoruz. Bu yapılan yanlış ödemelerle ilgili bir durum tespit ettiğimiz için bütün 3 yılın hesaplarını detaylı inceleme gereği ortaya çıktı. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Metin Kalkavan ve yönetimi Hikmet Karaman'a çok büyük bir güvenle Çaykur Rizespor takımının anahtarını teslim etmiş. Çaykur Rizespor'un ve bu şehrin ona vermiş olduğu güven ve sağlamış olduğu imkanlar neticesinde bazı şeyler ince takip edilmemiş."