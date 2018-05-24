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Milliler İran maçına hazırlanıyor

, İran ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2018 14:39 Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 14:42
Milliler İran maçına hazırlanıyor

, 28 Mayıs Pazartesi günü İran ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını bugün TFF Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ay-yıldızlılar, Teknik Direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma koşularıyla başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, dar alan oyunlarının ardından yapılan taktik çalışma ile idmanı noktaladı.

Millilerde tedavisi devam eden Abdülkadir Ömür idmanda yer almazken, kaleci Volkan Babacan ise tedbir amaçlı antrenmana çıkmadı.

Ay-yıldızlılar, günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını devam ettirecek.

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Milliler İran maçına hazırlanıyor
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