Son dakika: Tahkim Kurulu'ndan flaş Arda Turan kararı

Arda Turan'ın aldığı 16 maçlık ceza Tahkim Kurulu tarafından 10 maça indirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan Tahkim Kurulu kararları şöyle:

"TFF Tahkim Kurulu 24 Mayıs 2018 günlü (32) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2018/161 - K.2018/184

Halide Edip Adıvar Spor Kulübü Derneği'nin, futbolcu Ömer Faruk Altun ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 23.11.2017 tarih ve E.2017/579- K.2017/631 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile

2. E.2018/ 172 - K.2018/185

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün futbolcusu Arda Turan ile ilgili, PFDK'nın 10.05.2018 tarihli E.2017-2018/970 K.2017-2018/1154 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde:

- Duruşma talebinin reddine,

- PFDK tarafından verilen 16 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezasının; 10 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezası olarak düzeltilerek onanmasına oybirliği ile

3. E.2018/174 - K.2018/186

Menemen Belediye Spor Kulübü'nün PFDK'nın 17.05.2018 tarihli E.2017-2018/1003 K.2017-2018/1180 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Menemen Belediye Spor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 12.000,00 TL para cezası ile cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına,

- Menemen Belediye Spor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2 maddesi uyarınca 5 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezasının; 3 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası olarak düzeltilerek onanmasına oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir."