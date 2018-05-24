Trabzonspor'dan teknik direktör açıklaması

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu , geçen sezonun değerlendirmesi, kulübün ekonomik durumu, gelecek planlaması, oyuncu ve teknik direktör arayışlarıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Geride kalan 2017-2018 futbol sezonunun Trabzonspor açısından düşünüldüğü gibi geçmediğini belirten Hacısalihoğlu, şöyle konuştu:

"50. yılda şampiyonluk vaadi verildi. Böyle bir heyecan ve sloganla lige başlandı ama maalesef oluşturulan kadro bu yükü taşıyacak güçte ya da yapılanmada değildi. O nedenle lig Trabzonspor açısından düşünüldüğü gibi geçmedi. Büyük ümitler büyük hayal kırıklıkları yaratır. O nedenle taraftarda isyanlar, memnuniyetsizlik, basında eleştiriler oldu. Sonuçta lig arzu edilmeyen şekilde tamamlandı. Umulan gibi olmadı, olağanüstü kongre kararı alındı. Trabzonspor açısından tamamlanan sezon hem sportif hem de ekonomik açıdan sıkıntı yaşanan bir sezon olarak hafızalarda kalacak."

"ÖNCELİK EKONOMİ"

Trabzonspor'un öncelikli konusunun şu anda ekonomi olduğunu anlatan Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:

"Bu noktada Trabzonspor'un büyük zorluklar yaşadığını, sıkıntılar çektiğini tüm kamuoyu biliyor. Aslında belki Türkiye'deki tüm kulüplerde bu ve buna benzer sorunlar var. Ama biz açıklıkla, şeffaf olarak bunu camiamızla, üyelerimizle, spor kamuoyuyla paylaşıyoruz. Son günlerde döviz fiyatlarındaki artış, oyuncuların tamamına yakınının transfer bedeli döviz bazında belirlendiği için büyük sıkıntı yaşattı, yaşanıyor, gelecek sezon da yaşanacak. Buna bağlı olarak sponsorluklarda da zorluklar yaşanacağını düşünüyoruz. Yani ödemelerdeki artış, gelirlerdeki azalışla birlikte kulüplerin zor günler geçireceğini şimdiden söyleyebilirim. Zaten ekonomik sıkıntılarımız vardı. Bunlarda her türlü düzenlemeyi yapmak mecburiyetindeyiz. En öncelikli konumuz bu. Borçlarda yapılanmaya gidilecek, belki maliyetli giderlerde kısıntı yapılacak, oyuncu sayısı ve ödemelerinde bir tasarruf düşünülecek. Sonuç olarak her şey ekonomik düzenlemeye göre yapılacak. Bu bizim bir düşüncemiz, politikamız değil, mecburiyetimiz. Aslında bütün kulüplerin mecburiyeti. Bunun göz ardı edilmemesi gerekir."

GELECEK SEZONKİ YAPILANMA

Trabzonspor'un sportif olarak hiçbir zaman iddialı ve zirveyi zorlayan bir konumdan geri kalmaması gerektiğini kaydeden asbaşkan Hacısalihoğlu, şunları aktardı:

"Kurulduğu günden bugüne Trabzonspor ligde küme düşmeyen dört takımdan biri. Bu ligin ev sahibi. O nedenle her zaman zirveye oynaması, zorlaması lazım. Gönül ister ki en yukarıda, şampiyon olsun. Ama bu olmuyorsa da Avrupa kupalarına katılacak bir klasmanı elde etmiş olsun. Bunun için kadro yapılanmasında doğru, isabetli bir planlama yapmamız gerekiyor. Bu işleri Türkiye'de en iyi bilenlerden biri olan Sayın Özkan Sümer'in organizasyonuyla, henüz tespit edilemeyen ve kısa zamanda göreve başlayacak olan teknik direktörümüzün katkıları, yönetimimizin de desteğiyle sağlamaya çalışacağız. Hem taraftarlara umut vadeden hem de sonuç ve ekonomik olarak Trabzonspor'a katkı sağlayacak bir kadro oluşturmak, bununla da taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz."

TEKNİK ADAM ARAYIŞLARI

Hayrettin Hacısalihoğlu, Trabzonspor'un geçmişini bilen, geleceğini planlayan, düşünen, bugününü fark eden bir teknik direktörün bugün çok daha fazla katkı sağlayacağını, düzelmeye yardımcı olacağını düşündüklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"O nedenle Trabzonspor'da geçmişte hizmet etmiş, çalışmış, hoca ve futbolcu olarak bulunmuş kişilerden olmasının daha uygun olacağını düşünüyoruz. Bütün yönetimin bu konudaki fikri bu, ancak düşüncemizin bir karşılığı olması lazım. Bizim düşündüğümüz teknik adamların da Trabzon'a gelmeye müsait olması, bu zorlu serüvene bizimle birlikte çıkmayı arzu etmesi lazım. Böyle bir uygun isimde buluşamazsak bir yabancı hoca da düşünülebilir. Çünkü Trabzonspor sonuç olarak sezonu hocasız geçiremez. Arayışlarımız bu şekilde devam ediyor. Umuyorum ki bu hafta sonuna kadar değerlendirme ve görüşmelerden bir sonuç alınır, Trabzonspor önümüzdeki haftaya yeni teknik adamıyla başlar. Düşüncemiz bu yönde."

"TASARRUFA GİDİLECEK"

Trabzonspor'da bir ekonomik düzenleme yapılacağını vurgulayan Hacısalihoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek maliyetli oyunculardan mümkün mertebe vazgeçilmeye çalışılacak. Eldeki döviz bazında oyuncularla belki düzenleme yapılacak. Feda, vefa, ne denirse densin bir tasarrufa gidilecek, Türk parasına çevrilecek. Bunu Türkiye'deki bütün takımların şu dönemde mutlaka yapması lazım. Alacağımız oyuncularda da bu kritere riayet etmemiz lazım. Sonuçta başarı çok önemli ancak ekonomik olarak bir kriz yaratacak, zorlaştıracak harcamalardan da kaçınmanız gerekir. Biz bugünkü şartlar içerisinde bunu yapabildiğimiz kadar yapmaya çalışacağız."

"SÖZLEŞMESİ DOLAN OYUNCULARLA SÖZLEŞME YENİLEMEDİK"

Asbaşkan Hacısalihoğlu, basında birçok teknik direktör isminin yer aldığını ve bazı futbolcuların da gönderildiğini dile getirerek, "Birçok hoca ismi basında çıkıyor. Görüşülmüş, anlaşılmış hiçbir hoca yok. Tabii insanlar yakıştırma yapıyor, birçok hoca isimleri ortaya atılıyor. Bu da sporun içinde var. Oyuncularla ilgili de aynı şekilde bir kısmı gönderiliyor. Şu an itibarıyla ne teklif ne de 'git' dediğimiz oyuncular var. Şu ana kadar sadece sözleşmesi dolan oyuncularla sözleşme yenilemedik." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA lisansının kulüplerin en hayati konularından biri olduğunu da kaydeden Hacısalihoğlu, "Türk futbolunda maalesef buna çok riayet edilmemiş. Belki kontrol mekanizması iyi işlememiş, kulüpler kendini iyi denetlememiş ama buraya gelinmiş. Lisans konusu şu anda kulüplerin en hayati konusu. Ama herkes 'Santrfor kim alındı, hoca kim oldu?' onu soruyor. Oysaki hoca kimi alırsan al şayet lisans çıkmamışsa sahaya çıkacak takım bulamazsın. O nedenle birinci öncelik lisans konusunu halletmek." diyerek sözlerini tamamladı.