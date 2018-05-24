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, Iniesta transferini resmen açıkladı

Barcelona'nın yıldız futbolcusu , 'nın takımıyla anlaştı

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2018 11:42 Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 11:43
Vissel Kobe, Iniesta transferini resmen açıkladı

Tüm kariyerini Barcelona'da devam ettiren ve İspanya futbolunun en önemli yıldızlarından olan , Japon ekibi 'ye transfer oldu.

Vissel Kobe Kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada, futbolcunun alacağı ücretle ilgili bir paylaşımda bulunulmadı.

Altyapısından yetiştiği, A takımda 674 maça çıktığı ve 32 kupa kazandığı Barcelona Kulübüne geçen günlerde gözyaşlarıyla veda eden İspanyol futbolcu Iniesta, Katalan temsilcisinde 9 La Liga, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupası, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 6 İspanya Kral Kupası ve 7 İspanya Süper Kupası kazandı.

Iniesta, bir dönem Galatasaray forması da giyen ile Vissel Kobe'nin başarısı için ter dökecek.

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Vissel Kobe, Iniesta transferini resmen açıkladı
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