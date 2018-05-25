Akhisarspor 4-5 transfer yapacak

9 futbolcunun sözleşmesinin bittiği Akhisarspor'da Eryüksel, öncelikle iç transferi ele alacaklarını belirterek, "Hocamız Okan Buruk'la daha önce de açıkladığımız gibi yola devam edeceğiz. Görüşmek için tatilden dönmesini bekliyoruz. İyi bir kadromuz var. Kolay bir sezon geçirmedik. Çift kulvarda sonuna kadar mücadele ettik. Bu nedenle oluşan sakatlık ve cezalar olmasa ligde kalışımızı daha erken ilan edebilirdik. Bu kadroyu koruyup 4-5 oyuncu almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yeni sezonda grup aşamasından itibaren UEFA Avrupa Ligi'nde yer alarak ilk kez 3 kulvarda birden yarışacaklarını hatırlatan Eryüksel, "Hem lig hem kupa hem Avrupa'yı aynı anda kaldıracak bir kadromuz olmalı. Bunun için de takımı koruyup nokta takviyeler yapacağız. İç transferde yerlilerle bayram sonrası masaya oturacağız. Şu an herkes takımda kalmak istiyor" dedi.

Avrupa'da hedefi 31 Ağustos'ta çekilecek kuranın ardından belirleyeceklerini söyleyen Eryüksel, "Özellikle 1'inci torbadan çok güçlü rakipler gelecek. İlk kez Avrupa oynayacağız. Öncelikle rakipleri görüp hedefi ona göre belirleyeceğiz. Ancak evimizde rakip kim olursa olsun puan vermek istemiyoruz" diye konuştu.

UEFA'DAN 4 MİLYON EURO

Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, UEFA Avrupa Ligi'nden yeni sezonda en az 4 milyon Euro gelir elde etmeyi planladıklarını söyledi. Gruplara katılım payı olarak UEFA'dan 2.6 milyon Euro alacaklarını hatırlatan Eryüksel, "Takımlar bu kupada her galibiyet için 360, beraberlik için ise 120 bin Euro alıyor. Yayın gelirleriyle birlikte en az 4 milyon Euro gelir hedefliyoruz. Bu para bize 3 kulvarda mücadele edecek takımı kurmak için yeter. Gruptan çıkıp son 32'ye kalırsak ise gelirimiz artacak" diye konuştu.

Başkan Eryüksel, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kaldıkları için 2.5 milyon TL, şampiyon oldukları için ise yine 2.5 milyon TL kazanç elde ettiklerini belirtti.