Fenerbahçe'nin ilgilendiği orta saha Galatasaray'a önerildi
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak olması transfer çalışmalarında da sarı kırmızılı ekibin elini güçlendiriyor. Son olarak, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği bilinen yıldız oyuncusunun menajeri, bu sebeple oyuncusunu Galatasaray'a önerdi.
Giriş Tarihi: 25.5.2018 22:39
Transfer döneminde iki ezeli rakip karşı karşıya gelecek. Yıldız futbolcunun menajerleri Devler Ligi'ne direkt katılacak şampiyona önerdi.