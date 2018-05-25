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'e çakmak atan şüpheli serbest bırakıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında -Beşiktaş maçında çıkan olaylara ilişkin tutuklanan 3 kişi, aylık tutukluluk incelemesi yapan mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2018 17:29 Güncelleme Tarihi: 25.5.2018 17:34
Şenol Güneş'e çakmak atan şüpheli serbest bırakıldı

Ülker Stadyumu'nda 19 Nisan 2018 tarihinde oynanan maçı sırasında çıkan olaylar nedeni ile tatil edilen Fenerbahçe ve Beşiktaş maçı sonrası 47 kişi gözaltına alınmıştı.

AYLIK TUTUKLULUK İNCELEMESİNDE SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan şahıslardan 43'ü serbest bırakılırken, Beşiktaş Teknik Direktörü 'e çakmak atan S.D.'nin de aralarında bulduğu 3 kişi, "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı. 26 Nisan 2018 tarihinde tutuklanan üç şüphelinin aylık tutukluluk incelemesi bugün yapıldı.

İncelemeyi yapan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, S.D.'nin de aralarında bulunduğu üç şüphelinin de adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

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Şenol Güneş'e çakmak atan şüpheli serbest bırakıldı
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