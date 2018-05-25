Trabzonspor, Tamer Tuna ile temasa geçti

Samet Aybaba, Tolunay Kafkas, Fatih Tekke gibi isimlerle görüşen Trabzonspor yönetimi Tamer Tuna'nın da kapısını çaldı.

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un haberine göre yönetim, Göztepe ile geride bıraktığımız sezonda büyük çıkış yakalayan ancak geçtiğimiz günlerde sürpriz şekilde İzmir temsilcisiyle yolları ayrılan Tamer Tuna ile temasa geçti.

41 yaşındaki teknik adamla gerçekleşen ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenilirken, detayların konuşulmasının ardından imza atabileceği belirtildi.

Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer de DHA'ya yaptığı açıklamada, "Hocamız 2 gün içinde takıma katılacak ve yerli bir isim olacak. Teknik direktörün de resmi olarak takıma katılmasıyla transfer çalışmaları hızlanacak" diye konuştu.