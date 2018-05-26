Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fenerbahçe'nin ilgilendiği orta saha Galatasaray'a önerildi

Fenerbahçe'nin ilgilendiği orta saha 'a önerildi

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan 'ın önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak olması transfer çalışmalarında da sarı kırmızılı ekibin elini güçlendiriyor. Son olarak, İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'de forma giyen ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği bilinen yıldız oyuncusunun menajeri, bu sebeple oyuncusunu Galatasaray'a önerdi.

Giriş Tarihi: 25.5.2018 22:39 Güncelleme Tarihi: 26.5.2018 01:54
Fenerbahçe'nin ilgilendiği orta saha Galatasaray'a önerildi

Son olarak İngiltere Premier Lig'de forması giyen ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği yıldızın menajeri, oyuncusunu Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan 'a önerdi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'nin ilgilendiği orta saha Galatasaray'a önerildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN