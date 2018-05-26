Fenerbahçe'nin ilgilendiği orta saha Galatasaray'a önerildi
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak olması transfer çalışmalarında da sarı kırmızılı ekibin elini güçlendiriyor. Son olarak, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği bilinen yıldız oyuncusunun menajeri, bu sebeple oyuncusunu Galatasaray'a önerdi.
Giriş Tarihi: 25.5.2018 22:39Güncelleme Tarihi: 26.5.2018 01:54
Son olarak İngiltere Premier Lig'de Manchester City forması giyen ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği yıldızın menajeri, oyuncusunu Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'a önerdi.