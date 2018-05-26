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, 'i tebrik etti

Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda başkan adayı olan , sandıkların tamamının açılmasına gerek kalmadan başkan olmayı garantileyen 'i tebrik etti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2018 21:22 Güncelleme Tarihi: 26.5.2018 21:26
Ozan Korkut, Mustafa Cengiz'i tebrik etti

4'üncü sandığın açılmasının ardından sayım işlemlerinin yapıldığı Tevfik Fikret Salonu'ndan ayrılan , 15'inci sandığın açıklanmasıyla salona yeniden giriş yaparak 'in yanına gitti ve kendisini tebrik etti.

Ozan Korkut'a, kendi listesinde bulunan Adnan Öztürk de eşlik etti. Öztürk de Cengiz'i kutlayan isimler arasındaydı. Korkut tebriğini gerçekleştirdikten sonra yaptığı açıklamada, "Biz bir aileyiz. Sayın başkanımızı ve arkadaşlarını tebrik ediyorum. 'a yakışır şekilde fair play ruhuyla yarıştık. Tabii ki demokratik bir ortam. Herkes elinden geleni yaptı, herkese teşekkür ederim. Başkanımıza ve ekibine de başarılar dilerim, bizler Galatasaraylıyız" dedi.

Mustafa Cengiz yeniden Galatasaray başkanı
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Ozan Korkut, Mustafa Cengiz'i tebrik etti
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