Real Madrid, Liverpool karşısında

UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında Real Madrid, Liverpool ile karşılaşıyor. TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mazic yönetecek. Mazic'in yardımcıları ise Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic.

Kupada sezonun sürprizini yapan Liverpool, yarı finalde milli oyuncu Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma'yı eledi. İtalyan ekibi karşısında ilk maçı 5-2 kazanan Liverpool, ikinci karşılaşmadan 4-2 mağlup ayrılmasına rağmen finale adını yazdırdı ve Zinedine Zidane yönetimindeki Real Madrid'in rakibi oldu.

Liverpool'un Alman teknik direktörü Jurgen Klopp, maç öncesinde, kendisine Zinedine Zidane'ın elindeki yüksek profilli kadrodan bahsedilip Fransız teknik direktörün taktik bilgisiyle ilgili eleştirilerin hatırlatıldığı soruyu şöyle yanıtladı, "İnsanlar Zinedine Zidane'ın taktik bilgisinin yeterli olmadığını düşünüyorlarsa benim için de aynısını düşünüyorlardır ve bu, gerçekten komik.

Zinedine Zidane benim için tüm zamanların en iyi beş futbolcusundan biri. Real Madrid'in başına geldiğinde ben Liverpool'a gelmemiştim ve şimdi, üçüncü defa Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilir. Bu, hiç olmamış bir şey. Ne yazık ki, oyunculuğundaki kadar harika olduğunu kabul etmek zorundayım."

Klopp, teknik direktörlük kariyerinde çıktığı beş final maçını da kaybetti. Alman ekibi Borussia Dortmund'u çalıştırdığı dönemde 3 final kaybeden Klopp, Liverpool ile 2 finalden mağlup ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçına son 2 yılın şampiyonu olarak çıkan Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane maç öncesinde gerçekleşen basın toplantısında 3. şampiyonluğu hedeflediklerini belirtti ve şunları söyledi, "Her zaman iyi bir rekabetçi oldum. Rekabet etmeyi seviyorum ve bunun arkasındaki en önemli şey çok çalışmak. Bu sadece benim için geçerli değil, oyuncular için de böyle. Eğer rekabet etmeyi seviyor ve çok çalışmak istiyorsanız, bu başarıları yakalayabilirsiniz. Benim için bu, gayet normal."

LIVERPOOL'UN EKSİKLERİ

Klopp yaptığı açıklamada, takımda yeni bir sakatlığın olmadığını belirtti. Kırmızılarda uzun süredir sakatlıkları devam eden Alex Oxlade-Chamberlain (diz) ve Joel Matip (kalça) Real Madrid karşısında forma giyemeyecekler. Öte yandan sakatlıklarını atlatan James Milner ve Emre Can, Alman teknik direktörün görev vermesi halinde İspanyol ekibine karşı sahadaki yerlerini alabilecekler.

CRISTIANO RONALDO BEŞİNCİ KUPASININ PEŞİNDE

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, kariyerinin 5. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanarak bunu başaran 5. oyuncu olmayı amaçlıyor. Ayrıca Sergio Ramos, Karim Benzema, Luka Modric, Gareth Bale, Dani Carvajal, Marcelo ve Isco da kariyerlerinin dördüncü UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedefliyorlar.

Kulüp tarihinin 12. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için sahaya çıkacak Real Madrid'de herhangi bir eksik bulunmuyor.

REAL MADRID'IN 16. FİNALİ

Kupa tarihinin başarılı takımı olarak dikkat çeken Real Madrid, kulüp tarihinde 16. kez Avrupa Kupalarında final maçı oynuyor. Bu rakamla Avrupa futbolunun zirvesinde yer alan eflatun beyazlılar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1962 (Benfica), 1964 (Inter) ve 1981 (Liverpool) yıllarında final kaybettiler.

LIVERPOOL 11 YILLIK HASRETİ BİTİRMEK İSTİYOR

Son olarak 2007 yılında İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında Milan'ı, ilk yarısı 3-0 biten maçta eleyerek kupaya uzanan Liverpool, kupa tarihinde oynadığı 7 finalin 5'ini kazandı.

Avrupa Kupaları tarihinde 8. kez finale çıkan Liverpool bu alanda İngiltere'nin en başarılı takımı konumunda.

İSPANYOLLAR İNGİLİZ TAKIMLARINA YENİLMİYOR

İspanyol takımları, oynadığı son 6 büyük Avrupa Kupası finalinde (Süper Kupa da dahil olmak üzere) İngiliz ekiplerine kaybetmedi. Son olarak 2016 UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile Liverpool'u karşı karşıya getiren maçta gülen taraf Sevilla olmuştu. Buna karşın, İspanyol ekibi Alaves'i 2001 UEFA Kupası Finalinde 5-4'le geçen Liverpool, bir İspanyol ekibini Avrupa Kupası final maçında mağlup eden son İngiliz takım olarak dikkat çekiyor.