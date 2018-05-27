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'ta yerli oyuncu zamanı

'ta transfer çalışmaları sürüyor. Hedefte 4 yerli oyuncu var. İşte detaylar...

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.5.2018 17:12 Güncelleme Tarihi: 27.5.2018 17:14
Beşiktaş'ta yerli oyuncu zamanı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren , Negredo ve Vagner Love'ı satarak bir santrfor almak için uğraşırken, diğer yandan da kadroyu Türk oyuncular ile takviye etmeye çalışıyor.

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Beşiktaş'ta yerli oyuncu zamanı
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