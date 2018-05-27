Türkiye ile İran 44 yıl sonra karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı yarın İstanbul'da ağırlayacağı İran ile 44 yıl sonra karşı karşıya gelecek.

İki ekip son olarak 20 Ocak 1974'te Pakistan'ın Karaçi şehrinde oynanan Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) Kupası'nda mücadele etmişti.

Türkiye, rekabetteki son maçı Sinan Alayoğlu'nun attığı golle kazanmıştı.

7. RANDEVU

Ay-yıldızlı ekip, İran ile tarihindeki 7. maçına yarın çıkacak.

İki ülke takımları arasında geride kalan 6 maçta Türkiye 4 galibiyet alırken, 2 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. İran'ın Türkiye karşısında galibiyeti bulunmuyor.

Geride kalan 6 maçta A Milli Takım, 12 kez İran filelerini havalandırırken, kalesinde ise yalnızca 1 gol gördü.

İLK MAÇ 1950'DE

Türkiye ve İran ilk kez, 28 Mayıs 1950'de İstanbul'daki İnönü Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaşmıştı.

İki ülke arasındaki ilk maçı Türkiye 6-1 kazandı. Karşılaşmada Türkiye'nin gollerini Reha Eken (3), Lefter Küçükandonyadis (2) ve Halit Deringör attı.

MAÇLAR

Türkiye ile İran A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 20.01.1974 Karaçi RCD Kupası 1-0 17.09.1969 Ankara RCD Kupası 4-0 26.11.1967 Dakka RCD Kupası 1-0 16.03.1966 Tahran RCD Kupası 0-0 25.07.1965 Tahran RCD Kupası 0-0 28.05.1950 İstanbul Özel 6-1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.