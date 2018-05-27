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: "Kampta her şey pozitif"

A ın gurbetçi oyuncusu , Milli takımdaki kamp süreci ve geçtiğimiz sezonla ilgili açıklamalarda bulundu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.5.2018 11:48 Güncelleme Tarihi: 27.5.2018 11:48
Yunus Mallı: Kampta her şey pozitif

Almanya BundesLiga'da Wolfsburg forması giyen , A kampındaki atmosfer için, "Şimdiye kadar her şey yolunda. Çarşamba günü geldik toplandık. İdmanlar güzel geçiyor. İnşallah böyle devam eder" dedi.

KAMPTA HER ŞEY POZİTİF

Şu ana kadar kampta her şeyin pozitif olduğunu ifade eden gurbetçi oyuncu, "Yeni bir jenerasyonumuz var. Önemli olan takım halinde birbirimizi daha iyi tanımak. Kamp da buna vesile oluyor. Sezonun bitmesine rağmen burada 3 tane maça çıkacağız. Sahada birlikte çalışarak birbirimizi daha iyi tanıyabiliriz. Bence her şey pozitif " diye konuştu.

KÖTÜ BİR SEZON GEÇİRDİK

Bundesliga'da Play-out oynayarak ligde kalan Wolfsburg'un önemli isimlerinden Yunus Mallı, "Bu sene ligde kötü bir sezon geçirdik. Bundesliga'da sondan 3'üncü olduk ve Play-Out oynadık. Geçen yıl da böyle olmuştu. İki maçı da kazanarak Bundesliga'da kalmayı başardık. Bu yaz iyi bir hazırlık geçirerek seneye her şey daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

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Yunus Mallı: "Kampta her şey pozitif"
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