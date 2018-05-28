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, ile yeni sözleşme imzaladı

TFF. 1.L ig takımlarından Baltok’ta iç transfer çalışmaları devam ediyor. spor Baltok genç yıldızı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2018 13:31
Balıkesirspor, Furkan Çil ile yeni sözleşme imzaladı

Baltok, Başkan Mustafa Bahçeci yönetiminde iç transfer çalışmalarına son hız devam ediyor. Geçon sezonun yıldız ismi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

spor Baltok kulübü resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Sezon öncesi iç transfer çalışmalarını sürdüren Kulübümüz, alt yapımızdan yetişen Furkan Çil ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmanın futbolcumuza ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyor, yeni sezonda oyuncumuza başarılar diliyoruz" denildi.

Balıkesirspor Baltok iç transfer çalışmalarında daha öncede Cumali Bişi, Nizamettin Çalışkan, Abdulkadir Özgen, Foxi Kethevoama ve Mehmet Boztepe ile sözleşme yenilemişti.

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Balıkesirspor, Furkan Çil ile yeni sözleşme imzaladı
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