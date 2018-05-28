Balıkesirspor, Furkan Çil ile yeni sözleşme imzaladı

Balıkesirspor Baltok, Başkan Mustafa Bahçeci yönetiminde iç transfer çalışmalarına son hız devam ediyor. Geçon sezonun yıldız ismi Furkan Çil ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Balıkesirspor Baltok kulübü resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Sezon öncesi iç transfer çalışmalarını sürdüren Kulübümüz, alt yapımızdan yetişen Furkan Çil ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmanın futbolcumuza ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyor, yeni sezonda oyuncumuza başarılar diliyoruz" denildi.

Balıkesirspor Baltok iç transfer çalışmalarında daha öncede Cumali Bişi, Nizamettin Çalışkan, Abdulkadir Özgen, Foxi Kethevoama ve Mehmet Boztepe ile sözleşme yenilemişti.