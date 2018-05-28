CANLI | Türkiye - İran

Türkiye, hazırlık maçında İran'la karşı karşıya geliyor. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Valentin Kovalenko yönetiyor.

TÜRKİYE 2-0 İRAN (İKİNCİ YARI OYNANIYOR)

6' Cenk Tosun

50' Cenk Tosun

İLK 11'LER

Türkiye: Serkan Kırıntılı, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Mehmet Topal, Cengiz Ünder, Emre Akbaba, Cenk Tosun

İran: Alireza Beiranvand, Ehsan Hajsafi, Roozbeh Cheshmi, Milad Mohammadi, Masoud Shojaei, Morteza Pouraliganji, Karim Ansarifard, Mehdi Taremi, Alireza Jahanbakhsh, Sardar Azmoun, Ramin Rezaeian

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

2. dakikada A Milli Takım gole çok yaklaştı. Orta sahadaki ikili mücadelede topu rakibinden kapan Okay Yokuşlu, ara pasını Cenk Tosun'a gönderdi. Cenk'in ceza sahasına girer girmez çektiği şutta kaleci Beiranvand gole izin vermedi.

6. dakikada Türkiye öne geçti. Sağ kanatta topla hareketlenen Mehmet Topal, pasını ceza sahasına hareketlenen Cenk Tosun'a verdi. Cenk'in ceza sahasında İranlı savunma oyuncusu Cheshmi'yi çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

17. dakikada milli takım etkili geldi. Cenk Tosun, pasını savunmanın arkasına sarkan Yusuf Yazıcı'ya verdi. Ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Yusuf'un şutunda, Beiranvand meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada İran gole yaklaştı. Şener'in orta sahadaki hatalı geri pasıyla sağ kanatta topla buluşan Jahanbakhsh pasını Hajsafi'ye verdi. Hajsafi'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta kaleci Serkan Kırıntılı golü önledi.

27. dakikada Jahanbakhsh'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Serkan bir kez daha meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

34. dakikada Türkiye ikinci gole çok yaklaştı. Cengiz pasını sol kanatta hareketlenen Hasan Ali'ye gönderdi. Sol kanadın ceza sahasına yakın bölgesinde rakibini çalımlayan Hasan Ali, pasını tekrar Cengiz'e aktardı. Cengiz'in ceza yayının sol çaprazından çektiği sert şutta kaleci Beiranvand topa son anda direk dibinde müdahalede bulundu ve meşin yuvarlak kornere çıktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Türkiye ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

MAÇTAN NOTLAR

İRANLI TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Türkiye ile İran arasında 44 yıl sonra oynanan karşılaşmaya İranlı futbolseverler büyük ilgi gösterdi. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadelede tribünlere gelen taraftarların büyük bölümünü İranlı futbolseverler oluşturdu.

CENGİZ ÜNDER 366 GÜN SONRA BAŞAKŞEHİR'DE

Geçen sezon başında Medipol Başakşehir'den İtalyan ekibi Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, 366 gün sonra Başakşehir'de bir resmi maça çıktı. Medipol Başakşehir ile 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki son resmi maçına 27 Mayıs 2017'de Adanaspor karşısında çıkan Cengiz, 1 yıl sonra eski evine döndü.

MİLLİ TAKIM 2,5 YIL SONRA İSTANBUL'DA

A Milli Futbol Takımı, İran karşılaşması ile yaklaşık 2,5 yıl sonra İstanbul'da bir maça çıktı. İAntalya'daki son karşılaşmasını 17 Kasım 2015'te 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayan ay-yıldızlı ekip, Türkiye'deki son 11 maçının 7'sini Antalya, 3'ünü Eskişehir, birini de Konya'da yapmıştı.