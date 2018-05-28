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İspanya'dan gelen haberlere göre , yöneticileri ile masaya oturdu ve prensip anlaşmasına vardı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2018 14:26 Güncelleme Tarihi: 28.5.2018 14:27
Cristiano Ronaldo yeniden Manchester United'a

'in Portekizli yıldızı , takımından ayrılmaya hazırlanıyor. Eski takımı 'a dönmeyi planlayan Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi final mücadelesinden sonra yaptığı açıklamalarla ayrılık sinyali vermişti.

MANCHESTER UNITED'A SÖZÜ VAR!

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Cristiano Ronaldo Premier Lig'e dönüş için Manchester United'ın teklifini kabul etti. Portekizli yıldızın daha önce Manchester United'a söz verdiğini ve bu nedenle Manchester'a gideceğini iddia etti.

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MOURINHO İLE YENİDEN BULUŞUYOR

Manchester United'ın teknik direktörlüğünü yapan Jose Mourinho, 3 sezon boyunca Real Madrid'te Cristiano Ronaldo ile çalıştı. Portekizliler, burada bir LaLiga, bir İspanya Süper Kupa bir de İspanya Kral Kupası kazanma başarısı gösterdi. Ayrıca aynı ülkenin vatandaşı olan ikili, Manchester'da tekrardan aynı takımda başarı yakalamak için beraber çalışmaya yakın. Öte yandan Paris Saint-Germain'in de Ronaldo'yu kadrosunda görmek istediği biliniyor.

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Cristiano Ronaldo yeniden Manchester United'a
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