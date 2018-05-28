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’da depremi!

Evkur ’da Teknik Direktör ’un ile prensipte anlaştığı yönündeki haberler şok etkisine neden oldu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2018 13:11 Güncelleme Tarihi: 28.5.2018 13:33
Yeni Malatyaspor’da Erol Bulut depremi!

temsilcisiyle 1 yıllık sözleşmesi bulunan 'un Akdeniz ekibiyle her konuda anlaştığı belirtiliyor. Kırmızı-beyazlı yönetimin önceki geAntalyalya'ya gelen teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalamak için el sıkıştığı ifade ediliyor. Bir süre önce gittiği Almanya'dan Antalya'ya geçtiği belirtilen 43 yaşındaki teknik adamın gün içerisinde kırmızı-beyazlı yöneticilerle yeniden bir araya geleceği ifade ediliyor.

Bu gelişme üzerine gözlerin çevrildiği Evkur 'da yönetimden herhangi bir açıklama yapılmaması şaşkınlıkla karşılanırken, Başkan Adil Gevrek'in gün içerisinde konuyla ilgili bir açıklama yapabileceği belirtiliyor.

Evkur Yeni Malatyaspor'da daha önce de sözleşmesi devam ederken Bayram Bektaş ve Ertuğrul Sağlam kulüpteki kötü işleyiş ve transfer politikasının yanlışlığını gerekçe göstererek istifa etmişti.

Erol Bulut'un da aynı nedenlerden dolayı sarı-kırmızılı kulüple devam etmeyi düşünmediği iddia ediliyor.

ANTALYASPOR, EROL BULUT İLE PRENSİPTE ANLAŞTI - TIKLAYIN!

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Yeni Malatyaspor’da Erol Bulut depremi!
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