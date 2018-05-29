A Milli Takım'da Abdülkadir Ömür şoku!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, sol uyluk arka adalesindeki sakatlık nedeniyle A Milli Takımımızın Tunus ve Rusya ile oynayacağı özel maçlar öncesinde aday kadrodan çıkarıldı." denildi.

Açıklamada, 18 yaşındaki oyuncunun ay-yıldızlı ekibin İstanbul'daki toplanışından itibaren takımdan ayrı olarak kendisi için özel hazırlanan tedavi ve antrenman programı dahilinde çalıştığı kaydedildi. Abdülkadir'in sakatlığının özel maçlara dek geçmeyeceği anlaşıldığından, sağlık heyetinin önerisi ve teknik heyetin kararı ile genç oyuncunun kamp kadrosundan çıkarılmasının uygun bulunduğu belirtildi.

A Milli Takım, 1 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde Tunus ve 5 Haziran'da ise Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya ile karşılaşacak.