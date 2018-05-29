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, ve Muğdat ile görüşecek

Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Ege temsilcisi Teleset Mobilya , iç de Barbosa'nın sözleşmesini uzatırken, dün akşam masaya oturulması planlanan Teknik Direktör ve ’in menajeri ile toplantıyı haftaya salı gününe bıraktı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018 17:13
Akhisarspor, Okan Buruk ve Muğdat ile görüşecek
İç de sorun beklemediklerini ifade eden Teleset Mobilya Başkanı , " hocamızla prensipte zaten anlaşma sağlandı sadece detaylar kaldı, onlar da teferruat. Yine hocamızın direktifleri doğrultusunda transfer politikası ilerliyor. Sözleşmesi biten oyuncular ilk tercihlerinin yine bizim takım olduklarını tek tek ifade ettiler. Gelecek hafta iç transferin şekillenmesini bekliyoruz. Devre arasında Kayserispor'dan kiraladığımız Bia ile yeni sezonda devam etmeyi düşünmüyoruz ve bunu kendisine ilettik. Yine emin adımlarla transfer çalışmalarımız sürmektedir" dedi.
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Akhisarspor, Okan Buruk ve Muğdat ile görüşecek
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