Akhisarspor, Okan Buruk ve Muğdat ile görüşecek

İç transfer
de sorun beklemediklerini ifade eden Teleset Mobilya Akhisarspor
Başkanı Hüseyin Eryüksel
, "Okan Buruk
hocamızla prensipte zaten anlaşma sağlandı sadece detaylar kaldı, onlar da teferruat. Yine hocamızın direktifleri doğrultusunda transfer politikası ilerliyor. Sözleşmesi biten oyuncular ilk tercihlerinin yine bizim takım olduklarını tek tek ifade ettiler. Gelecek hafta iç transferin şekillenmesini bekliyoruz. Devre arasında Kayserispor'dan kiraladığımız Bia ile yeni sezonda devam etmeyi düşünmüyoruz ve bunu kendisine ilettik. Yine emin adımlarla transfer çalışmalarımız sürmektedir" dedi.