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, 'yı devirdi

İspanya'da düzenlenen Mundial de Clubes futbol turnuvasına katılan 'nun U17 takımı, dünya devi 'yı 2-1 mağlup ederek Türkiye'nin gururu oldu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018 12:29
Altınordu, Barcelona'yı devirdi

Altyapısına yaptığı yatırımlarla alkış toplayan İzmir ekibi, 17 yaş kategorisinde dünyanın en iyi turnuvalarından biri olarak kabul edilen organizasyonda aldığı bu galibiyetle sükse yaptı. Türkiye şampiyonu olan , dünya futbolunun altyapı ekolü 'nın U17 ekibini dize getirerek altyapıda dünya çapında da başarılı olduğunu gösterdi.

Real Madrid, Atletico Madrid, Marsilya ve Palmeiras gibi ünlü kulüplerin de mücadele ettiği dev organizasyonda Altınordu, güçlü rakibi ile Madrid'de karşılaştı. Messi, Iniesta ve Xavi gibi büyük yıldızların çıktığı La Masia ekibi karşısında çok etkili bir futbol sergileyen kırmızı-lacivertli gençler, Gökberk Efe'nin 24 ve 29. dakikalarda gelen golleriyle sonuca gitti. Barcelona, tek golünü 79. dakikada kaydetti. Bu galibiyetle ikinci sıraya yerleşti. Altınordu, yarın saat 18.00'de Brezilya ekibi Santos FC ile karşılaşacak.

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Altınordu, Barcelona'yı devirdi
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