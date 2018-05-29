Elazığspor'da yönetim kurulu istifa etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden TY Elazığspor'da 4 gün önce seçilen yönetim kurulu istifa etti.

TY Elazığspor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Parlakyıldız tarafından yapılan açıklamada, "Elazığsporumuz'un içinde bulunduğu durumun zorluğu sebebiyle iki gün içerisinde acilen oluşturulan 25 kişilik Yönetim Kurulu olarak yaptığımız ilk toplantı sonucunda maalesef birliktelik sağlanamamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğunun istifa etmesi nedeniyle görev dağılımınım yapılamamasından dolayı göreve devam edemeyeceğinizi belirtmek isterim. Elazığsporumuz'un daha fazla zarar görmemesi ve zaman kaybı yaşamaması için Yönetim Kurulu olarak istifa ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.