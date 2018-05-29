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'da yönetim kurulu istifa etti

takımlarından 'da 4 gün önce seçilen yönetim kurulu istifa etti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018 22:32 Güncelleme Tarihi: 29.5.2018 22:46
Elazığspor'da yönetim kurulu istifa etti

ekiplerinden TY 'da 4 gün önce seçilen yönetim kurulu istifa etti.

TY spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Parlakyıldız tarafından yapılan açıklamada, "Elazığsporumuz'un içinde bulunduğu durumun zorluğu sebebiyle iki gün içerisinde acilen oluşturulan 25 kişilik Yönetim Kurulu olarak yaptığımız ilk toplantı sonucunda maalesef birliktelik sağlanamamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğunun istifa etmesi nedeniyle görev dağılımınım yapılamamasından dolayı göreve devam edemeyeceğinizi belirtmek isterim. Elazığsporumuz'un daha fazla zarar görmemesi ve zaman kaybı yaşamaması için Yönetim Kurulu olarak istifa ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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Elazığspor'da yönetim kurulu istifa etti
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