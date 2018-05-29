Selçuk İnan'ın menajerinden Medipol Başakşehir iddialarına cevap

Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu Selçuk İnan'ın menajeri Batur Altıparmak, Medipol Başakşehir iddialarını yalanladı.

Bugün çıkan haberlerde Selçuk İnan'ın menajeri Batur Altıparmak'ın, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüştüğü ve bu yaz transferin gerçekleşeceği iddia edilmişti. Çıkan bu iddialar menajer Batur Altıparmak tarafından yalanlandı. Altıparmak, A Spor'a yaptığı yazılı açıklamada "Kesinlikle böyle bir şey yok, Selçuk İnan Galatasaray'da kalacak". ifadelerini kullanarak konuya açıklık getirdi.

Selçuk İnan Başakşehir'e mi gidiyor! Menajerinden flaş açıklama

2011 yazında Galatasaray'a transfer olan ve son 7 sezonunu Galatasaray'da geçiren Selçuk İnan bu sezon sarı kırmızılı formayla, 23'ü ilk 11'de olmak üzere, çıktığı 33 karşılaşmada 1 gol atarken 4 de asist yaptı.