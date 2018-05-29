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’da sesleri

ekiplerinden 'un, 'dan boşalan teknik direktörlük görevine 'ı getirmek için girişimlere başladığı iddia edildi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018 19:19 Güncelleme Tarihi: 29.5.2018 19:24
Trabzonspor’da Ünal Karaman sesleri

, teknik direktör 'ı takımın başına getirmek için temaslarda bulunacak.

'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurmak için bir süredir çalışmalarını sürdüren Trabzonspor yönetiminin sürpriz bir ismi gündemine aldığı öğrenildi. Bordo-mavililer eski oyuncusu Ünal Karaman'ı takımın başına getirmek için temaslarda bulunacak. Trabzonspor'da farklı isimler üzerinde de değerlendirmelerde bulunulurken, Ünal Karaman'ın Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun birkaç gün içerisinde açıklayacağı yeni teknik direktör olabileceği kaydedildi.

Karaman, 2017-18 sezonunu 'e veda eden Kardemir Karabükspor'da tamamlamıştı.

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Trabzonspor’da Ünal Karaman sesleri
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