Gomis: İstanbul'da yaşamak büyük bir zevk

BANA KARŞI OLAN SEVGİNİN KARŞILIĞINI VERDİM

Galatasaray kariyerine hayal edemeyeceği bir başlangıç yaptığını söyleyen Gomis, "30 milyondan fazla Galatasaray taraftarının tutkusunu arkamda hissettiğim için şanslıydım. Böyle güzel bir hikayeyi tek başıma yazamazdım" ifadeleriyle sarı kırmızılı taraftarlardan övgüyle bahsetti. Transferinin ardından havalimanına indiğinde çılgın bir ortamın içine düştüğünü belirten deneyimli golcü, "Ailemden aldığım eğitim gereği bana yapılan karşılamaya büyük bir saygı duydum ve bunun karşılığını vermek için elimden geleni yaptım" ifadelerini kullandı.