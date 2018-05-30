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: 'da yaşamak büyük bir zevk

'de 29 gol atarak tarihe geçen bir performansa imza atan Bafetimbi , ve Türkiye'de geçirdiği günleri Fransa'nın saygın yayın kuruluşlarından France Football'a anlattı.

Giriş Tarihi: 30.5.2018 11:41 Güncelleme Tarihi: 30.5.2018 11:55
Gomis: İstanbul'da yaşamak büyük bir zevk

BANA KARŞI OLAN SEVGİNİN KARŞILIĞINI VERDİM

kariyerine hayal edemeyeceği bir başlangıç yaptığını söyleyen , "30 milyondan fazla Galatasaray taraftarının tutkusunu arkamda hissettiğim için şanslıydım. Böyle güzel bir hikayeyi tek başıma yazamazdım" ifadeleriyle sarı kırmızılı taraftarlardan övgüyle bahsetti. Transferinin ardından havalimanına indiğinde çılgın bir ortamın içine düştüğünü belirten deneyimli golcü, "Ailemden aldığım eğitim gereği bana yapılan karşılamaya büyük bir saygı duydum ve bunun karşılığını vermek için elimden geleni yaptım" ifadelerini kullandı.

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Gomis: İstanbul'da yaşamak büyük bir zevk
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