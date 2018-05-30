Lionel Messi, ATV dizisi Kara Para Aşk'ın hayranı çıktı

Barcelona'nın dünyaca ünlü Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin ATV dizisi Kara Para Aşk'ı takip ettiği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.
Lionel Messi de Atv dizisi 'Kara Para Aşk' hayranı çıktı ARKA PLANDA "KARA PARA AŞK"
30 yaşındaki yıldız oyuncu sosyal medya hesabından çocuklarıyla çektiği bir videoyu paylaştığı. Arka planda Kara Para Aşk'ın 24. bölümünün 79. dakikasındaki bir sahnenin görünmesi dikkat çekti.
Bu sahnede dizinin Metin adlı karakteri (Saygın Soysal), Mert'in hapishaneyi ziyaretiyle şaşkına dönüyor.