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, ATV dizisi 'ın hayranı çıktı

ekiplerinden 'da forma giyen Arjantinli yıldız 'nin ATV dizisi 'ı takip ettiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 30.5.2018 19:39 Güncelleme Tarihi: 30.5.2018 20:08
Lionel Messi, ATV dizisi Kara Para Aşk'ın hayranı çıktı

'nın dünyaca ünlü Arjantinli yıldızı 'nin ATV dizisi 'ı takip ettiği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

Lionel Messi de Atv dizisi 'Kara Para Aşk' hayranı çıktı ARKA PLANDA "KARA PARA AŞK"

30 yaşındaki yıldız oyuncu sosyal medya hesabından çocuklarıyla çektiği bir videoyu paylaştığı. Arka planda Kara Para Aşk'ın 24. bölümünün 79. dakikasındaki bir sahnenin görünmesi dikkat çekti.

Bu sahnede dizinin Metin adlı karakteri (Saygın Soysal), Mert'in hapishaneyi ziyaretiyle şaşkına dönüyor.

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Lionel Messi, ATV dizisi Kara Para Aşk'ın hayranı çıktı
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