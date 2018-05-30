Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Messi, Dünya Kupası'na ısınıyor

Messi, 'na ısınıyor

, yıldız futbolcusu 'nin hat-trick yaptığı hazırlık maçında Haiti'yi 4-0 mağlup etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2018 13:01
Messi, Dünya Kupası'na ısınıyor

Rusya'da 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2018 FIFA öncesi hazırlıklarını sürdüren , yıldızı 'nin hat-trick yaptığı mücadelede Haiti'yi 4-0 yendi.

Arjantin Milli Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında başkent 'teki La Bombonera Stadı'nda Haiti'yi konuk etti.

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, 17. dakikada penaltıdan ve 58 ile 66. dakikalarda bulduğu gollerle hat-trick yaparak durumu 3-0'a getirdi. Manchester City'nin golcüsü Sergio Aguero, 69. dakikada rakip fileleri havalandırarak Arjantin'i 4-0'lık galibiyete taşıdı.

Bu arada milli takımda 124. maçına çıkan Messi, 64 gole ulaştı.

Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alan Arjantin, İzlanda, Hırvatistan ve Nijerya ile mücadele edecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Messi, Dünya Kupası'na ısınıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN