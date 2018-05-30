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, 'nda forma giyecek

Futbol Federasyonu, tedavisi devam eden 'ın üç hafta içinde sahalara dönmesinin beklendiğini açıkladı. Bu haber, Salah'ın 'nda forma giyebileceği anlamına gelirken Mısır'ın kupada, Uruguay karşısında oynayacağı ilk karşılaşmada yıldız oyuncunun sahadaki yerini alıp alamayacağı belirsizliğini koruyor.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2018 19:47 Güncelleme Tarihi: 30.5.2018 20:08
Muhammed Salah, Dünya Kupası'nda forma giyecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynadıkları final maçında sakatlanan Liverpool'un lı yıldızı , 2018 FIFA 'nda forma giyecek.

Mısır Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Sergio Ramos ile girdiği ikili mücadelede omzundan sakatlanan 25 yaşındaki futbolcunun üç hafta sonra sahalara dönmesinin beklendiği kaydedildi.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesinin Uruguay ile 15 Haziran'da yapacağı ilk grup maçında Salah'ın takımdaki yerini alıp alamayacağı ise belirsizliğini koruyor.

A Grubu'nda yer alan Mısır, 19 Haziran'da ev sahibi Rusya, 25 Haziran'da da Suudi Arabistan ile karşılaşacak.

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Muhammed Salah, Dünya Kupası'nda forma giyecek
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