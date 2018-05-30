Tamer Tuna resmen Sivasspor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Tamer Tuna ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 41 yaşındaki Tamer Tuna, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Tamer Tuna'ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeni görevinde sonsuz başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik direktörlük görevinde bulunan Tamer Tuna, daha önce 2014-2015 sezonunda Sivasspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.